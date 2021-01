Botoxové krásky môžu po vakcíne proti COVID-19 opuchnúť. Kto ešte má byť opatrný?

V médiách sa sporadicky a bez širšieho vysvetlenia objavujú informácie o alergických reakciách po aplikácii vakcíny proti COVID-19.

Odborníci síce hovoria o tom, že obe schválené vakcíny sú bezpečné a riadne otestované, no upozorňujú, že sú tu skupiny ľudí, ktorí sa zaočkovať nemôžu nechať. A práve kvôli nim by sa mali dať zaočkovať aspoň dve tretiny ostatných občanov. Potrebujeme totiž ako spoločnosť získať kolektívnu imunitu. Znamená to, že jednotlivci, ktorí nemôžu byť očkovaní buď preto, že sú príliš mladí alebo alergickí na niektorú zložku vakcíny, sú chránení vďaka zaočkovanosti ostatných. Choroba sa potom už nemôže rozširovať.

Slovenská asociácia alergologických a astmatických pacientov sa zaujímala o to, či sa majú reakcie na vakcínu obávať alergici. Neustále totiž narastá počet detí aj dospelých, ktorí trpia rôznymi alergiami a tak predseda asociácie Andrej Vilim napísal priamo do Európskej liekovej agentúry. Potešujúce je, že tá sa otázkam a odpovediam nevyhýba a pomerne promptne odpovedala.

Vedľajšie účinky

Zatiaľ máme v Európskej únii schválené dve vakcíny – vakcínu Comirnaty od konzorcia Pfizer a BioNTech a vakcínu COVID-19 Vaccine Moderna. Obe mali zatiaľ len minimum vážnejších vedľajších účinkov, ktoré však dokázali lekári zvládnuť. Netestovali ich však na ľuďoch, ktorí v minulosti mali závažné alergické reakcie.

„V prípade obidvoch povolených vakcín by ľudia, ktorí už vedia, že majú alergiu na jednu zo zložiek vakcíny uvedených v časti 6 písomnej informácie pre používateľov (pozri odkazy nižšie), nemali dostať vakcínu,“ píše Európska lieková agentúra. Ide teda napríklad o alergiu chlorid draselný, chorid sodný, dihydrát fosforečnanu sodného a ďalšie látky. Ak máte pochybnosti, treba sa poradiť s vašim lekárom.

„U ľudí, ktorí dostali vakcínu, sa pozorovali alergické reakcie (precitlivenosť). Vyskytlo sa veľmi malé množstvo prípadov anafylaxie (závažnej alergickej reakcie). Preto, tak ako pri všetkých vakcínach, vakcína Comirnaty a vakcína COVID-19 Moderna sa majú podávať pod dôkladným lekárskym dohľadom a s vhodným dostupným liečebným postupom. Ľudia, ktorí majú závažnú alergickú reakciu po podaní prvej dávky Comirnaty, by nemali dostať druhú dávku,“ odporúča Európska lieková agentúra.

Obe vakcíny väčšinou vyvolali len mierne alebo stredné vedľajšie účinky, ako začervenanie, svrbenie, únava a podobne.

Botox

Pokiaľ ide o druhú schválenú vakcínu od firmy Moderna, zvážiť by ju mali ženy a muži, ktorí si k lepšiemu vzhľadu dopomáhajú estetickou kozmetikou.

„Ľudí, ktorí si v minulosti aplikovali kozmetické injekcie do tváre, môže postihnúť opuch tváre, prípadne slabosť svalov na jednej strane tváre (akútna periférna paralýza tváre alebo obrna). Vyskytlo sa to však zriedkavo, u menej ako 1 z 1 000 ľudí,“ upozorňuje EMA.

Thank you for your query of 29 December about adverse effects of COVID 19 vaccines in allergic and asthmatic patients.



We can only provide you with information on vaccines that have been assessed and authorised in the EU, meaning Comirnaty and COVID-19 Vaccine Moderna. Other vaccines are still under assessment and full information is not yet available.



For both authorised vaccines, people who already know they have an allergy to one of the components of the vaccine listed in section 6 of the package leaflet (see links below) should not receive the vaccine.



Allergic reactions (hypersensitivity) have been seen in people receiving the vaccine. A very small number of cases of anaphylaxis (severe allergic reaction) have occurred. Therefore, as for all vaccines, Comirnaty and COVID-19 Vaccine Moderna should be given under close medical supervision, with the appropriate medical treatment available. People who have a severe allergic reaction when they are given the first dose of Comirnaty should not receive the second dose.



Here is further information on the side effects of each vaccine.



For Comirnaty, which was authorised in the EU on 21 December, the most common side effects with Comirnaty in the trial were usually mild or moderate and got better within a few days after vaccination. These included pain and swelling at the injection site, tiredness, headache, muscle and joint pain, chills and fever. They affected more than 1 in 10 people.



Redness at the injection site and nausea occurred in less than 1 in 10 people. Itching at the injection site, pain in the limb, enlarged lymph nodes, difficulty sleeping and feeling unwell were uncommon side effects (affecting less than 1 in 100 people). Weakness in muscles on one side of face (acute peripheral facial paralysis or palsy) occurred rarely in less than 1 in 1,000 people.



Further information on Comirnaty can be found here: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty



Comirnaty's product information, including the package leaflet, can be found here:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf



As for COVID-19 Vaccine Moderna, which was authorised in the EU on 6 January, the most common side effects with COVID-19 Vaccine Moderna in the trial were usually mild or moderate and got better within a few days after vaccination. These included pain and swelling at the injection site, tiredness, chills, fever, swollen or tender lymph nodes under the arm, headache, muscle and joint pain, nausea and vomiting. They affected more than 1 in 10 people.



Redness, hives and rash at the injection site and rash occurred in less than 1 in 10 people. Itching at the injection site occurred in less than 1 in 100 people. Swelling of the face, which may affect people who had facial cosmetic injections in the past, and weakness in muscles on one side of face (acute peripheral facial paralysis or palsy) occurred rarely, in less than 1 in 1000 people.



Further information on COVID-19 Vaccine Moderna can be found here: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/covid-19-vaccine-moderna



COVID-19 Vaccine Moderna's product information, including the package leaflet, can be found here:



https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-product-information_en.pdf



